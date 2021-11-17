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Попова оценила долю повторных случаев заболевания COVID в РФ в 0,25-0,3%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Доля повторных случаев заболевания коронавирусом в России в среднем составляет 0,25-0,3%, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если смотреть по разным регионам РФ, то это в среднем 0,25-0,3% повторных случаев", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Она уточнила, что всего в России "не больше 1%, по нашим данным значительно меньше, повторных случаев, что вполне допустимо для любой инфекции".

При этом, по словам Поповой, говорить о том, что человек заболел повторно, надо "аккуратно и осторожно", так как во многом все зависит от диагностики. "Во многих случаях, когда мы начинаем разбираться с повторным диагнозом, мы видим, что это не два раза человек заболел, это особенности диагностики, здесь нет ничего такого необыкновенного", - добавила Попова.

Хроника 09 января 2020 года – 17 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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