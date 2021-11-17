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Попова сообщила, что введение QR-кодов в общественном транспорте РФ не обсуждается

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день речи о введении QR-кодов в общественном транспорте пока не идет, этот вопрос не поднимался.

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"На общественный транспорт (распространение системы QR-кодов) - есть только в разных субъектах обсуждение этой темы, но решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. И сегодня речь о внутригородском транспорте, (о введении) QR-кодов пока не поднималась", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

При этом она отметила, что говорить о том, что в общественном транспорте нет ограничений из-за коронавируса нельзя, так как продолжает действовать масочный режим.

коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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