Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД РФ счел, что искоренению терроризма мешает его применение в политических целях

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Политизация антитеррористической деятельности мешает искоренению международного терроризма, ярким примером тому служит ситуация в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Для искоренения террора в мире в первую очередь надо прекратить его использование в политических целях. И тогда желающие стрелять и взрывать останутся без финансирования и оружия", - отметил Сыромолотов в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

По его мнению, "наиболее ярко политизация антитеррора просматривается в Сирии".

"Президент Башар Асад выставляется оппозиционерами в самом демоническом свете, в то время как себя они считают верными борцами за демократию. Западные державы начинают снабжать последних оружием, которое затем расползается по всей стране. При этом налицо попытки представить откровенных террористов в качестве некой легитимной политической оппозиции", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

"Более того, в той же Сирии - и это известно - есть регионы, контролируемые американцами, в частности Ат-Танф, где боевиков, в том числе джихадистов из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ), лечат, тренируют, вооружают самыми современными средствами убийства, а потом выпускают в Сирию или другие страны", - добавил Сыромолотов.

При этом, по его словам, "в глобальную контртеррористическую повестку дня вводится и новая формулировка - расово-этнически мотивированный терроризм", к тому же "на международных площадках, в частности в ООН и ОБСЕ, все чаще искажается вопрос о правочеловеческих аспектах борьбы с терроризмом".

"Мол, если при проведении контртеррористической операции нарушаются права террористов, то такую операцию надо прекратить. Нередко специфически подчеркивается в этом контексте и так называемый гендерный фактор: дескать, к террористкам-смертницам надо относиться бережнее", - сказал замглавы МИД РФ в беседе с изданием.

Олег Сыромолотов

Новости по теме

Новости

Московский суд еще на три месяца оставил в СИЗО бизнесмена Шпигеля

В Госдуму внесены поправки к закону об иноагентах

МВД сообщило об обысках у 12 фиктивно устроенных в РАНХиГС сотрудников Минпросвещения

МВД сообщило об обысках у 12 фиктивно устроенных в РАНХиГС сотрудников Минпросвещения

Что произошло за день: среда, 17 ноября

МИД РФ решил опубликовать переписку Лаврова с Маасом и Ле Дрианом

РКН сообщил о возможной блокировке The Insider за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

РКН сообщил о возможной блокировке The Insider за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

Мантуров не ждет закрытия ресторанов в случае ужесточения требований по QR-кодам

Мантуров не ждет закрытия ресторанов в случае ужесточения требований по QR-кодам
Пандемия коронавируса

Правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID

Правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID
Пандемия коронавируса

Попова оценила долю повторных случаев заболевания COVID в РФ в 0,25-0,3%

Госдума получила запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Госдума получила запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });