МИД РФ счел, что искоренению терроризма мешает его применение в политических целях

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Политизация антитеррористической деятельности мешает искоренению международного терроризма, ярким примером тому служит ситуация в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Для искоренения террора в мире в первую очередь надо прекратить его использование в политических целях. И тогда желающие стрелять и взрывать останутся без финансирования и оружия", - отметил Сыромолотов в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

По его мнению, "наиболее ярко политизация антитеррора просматривается в Сирии".

"Президент Башар Асад выставляется оппозиционерами в самом демоническом свете, в то время как себя они считают верными борцами за демократию. Западные державы начинают снабжать последних оружием, которое затем расползается по всей стране. При этом налицо попытки представить откровенных террористов в качестве некой легитимной политической оппозиции", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

"Более того, в той же Сирии - и это известно - есть регионы, контролируемые американцами, в частности Ат-Танф, где боевиков, в том числе джихадистов из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ), лечат, тренируют, вооружают самыми современными средствами убийства, а потом выпускают в Сирию или другие страны", - добавил Сыромолотов.

При этом, по его словам, "в глобальную контртеррористическую повестку дня вводится и новая формулировка - расово-этнически мотивированный терроризм", к тому же "на международных площадках, в частности в ООН и ОБСЕ, все чаще искажается вопрос о правочеловеческих аспектах борьбы с терроризмом".

"Мол, если при проведении контртеррористической операции нарушаются права террористов, то такую операцию надо прекратить. Нередко специфически подчеркивается в этом контексте и так называемый гендерный фактор: дескать, к террористкам-смертницам надо относиться бережнее", - сказал замглавы МИД РФ в беседе с изданием.