Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сильный мокрый снег и дождь ожидается в Приморском крае - в регионе объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 ноября, сообщает в четверг пресс-служба Примгидромета.

"Во второй половине ночи и днем 22 ноября в южной половине края и на восточном побережье ожидаются сильные осадки (15-40 мм за 12 часов менее при дожде и дожде со снегом, 6-15 мм - при снеге), местами очень сильные - 50 мм и более", - говорится в сообщении.

Осадки продолжатся ночью 23 ноября в виде снега уже в северной части Приморья. Ожидается, что за более чем 12 часов выпадет около 50 мм осадков, при снеге - около 20 мм. Синоптики предупредили, что осадки будут сопровождаться заморозками и гололедицей, на дорогах образуется снежный накат.

Скорость ветра во время осадков достигнет 15-22 м/с в континентальной части Приморья, и до 25 м/с на побережье. Уровень воды в реках в восточных и юных районах вырастет до 1-1,8 м, возможен выход воды из низких берегов.