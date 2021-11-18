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В Бурятии запретили продавать газовые баллончики детям из-за роста их смертности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, сообщает пресс-служба регионального парламента в четверг.

По данным пресс-службы, речь идет о баллончиках для заправки зажигалок, самих зажигалках, баллонах для работы портативных туристских газовых плит.

В ходе обсуждения законопроекта представители правоохранительных органов и министерства образования республики сообщили, что с начала 2021 года в регионе от отравления газом скончались четыре школьника.

Последний случай произошел в Кабанском районе Бурятии 30 октября. Тело 15-летнего подростка обнаружили на берегу Байкала, рядом были найдены пустые газовые баллончики.

По информации следователей, во всех случаях баллончики приобретались в крупных торговых центрах.

Кроме запрета приобретать детям такие товары, депутаты ввели штрафы для продавцов. Так, для граждан штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Бурятия

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