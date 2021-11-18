Из-за домашнего скандала нижегородского ученого уличили в выращивании галлюциногенных грибов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Нижнем Новгороде сотрудника одного из местных вузов, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих грибов. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в одном из домов на проспекте Ленина.

"Прибыв на место, полицейские зашли в квартиру, где проживают 46-летний старший научный сотрудник одного из городских университетов и его мать. В комнате мужчины сотрудники полиции обнаружили два пластиковых бокса с выращенными грибами. Они были изъяты, а гражданин доставлен в отдел полиции", - сообщила Волк.

Экспертиза показала, что в боксах находилось более 860 грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцин. Из него в грибах синтезируется псилоцибин – психоактивный компонент галлюциногенных грибов. В организме человека псилоцибин действует на некоторые серотониновые рецепторы и вызывает зрительные и слуховые галлюцинации, чувство эйфории.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудник вуза отпущен под подписку о невыезде.