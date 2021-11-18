Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность россиян на ее курортах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова обсудила со своим абхазским коллегой Теймуразом Хишбой вопросы безопасности россиян на курортах Абхазии, а также попросила взять под личный контроль расследование инцидента со стрельбой в пансионате "Самшитовая роща", сообщает пресс-служба ведомства в четверг

В летнем сезоне 2021 года в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России. В частности, в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация.

"Вопросы обеспечения безопасности туристов должны находиться на особом контроле. Поэтому попросила своего коллегу Теймураза Владимировича взять на личный контроль этот и другие инциденты с российскими гражданами, а также вопрос компенсаций пострадавшим. Кроме того, попросила абхазскую сторону инициировать проверку в отношении пансионата "Самшитовая роща", - сказала Догузова по итогам встречи с министром туризма Абхазии.

Как отмечает пресс-служба Ростуризма, Теймураз Хишба со своей стороны заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства Республики Абхазия и что пострадавшим будет оказана необходимая финансовая помощь.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Ростуризмом и министерством туризма Республики Абхазия, призванный придать новый импульс развитию российско-абхазских отношений в сфере туризма.