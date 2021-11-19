Дополнительные обязанности появились у вице-премьеров Белоусова, Григоренко и Чернышенко

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между своими заместителями.

"Так, в зоне ответственности первого вице-премьера Андрея Белоусова будут вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства РФ.

В сентябре Мишустин поручил разработать план конкретных действий в условиях низкоуглеродного развития, документ должен быть внесен в правительство к 15 декабря. "Белоусов будет осуществлять общую координацию работы", - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, дополнительные обязанности вменены вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

За ним, отмечается в сообщении, закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. "К функционалу Дмитрия Григоренко также относится координация работы Аналитического центра при правительстве, который обеспечивает экспертную поддержку деятельности кабмина", - отмечается в сообщении.

Дополнительные полномочия появились и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "За ним закреплено кураторство АНО "Национальные приоритеты", созданной для координации коммуникационной работы по национальным проектам, а также образовательного фонда "Талант и успех", учрежденного в 2014 году для поддержки одаренных детей", - отмечается в сообщении правительства.

Вместе с тем, Чернышенко по-прежнему будет руководить Координационным центром правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов.

Кроме того, Чернышенко, отвечающий в правительстве за науку и образование, также будет обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", основой которой является образовательный центр "Сириус".