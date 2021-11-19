В Приамурье три пассажирских поезда задержатся из-за ДТП с грузовиком

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Амурской области на железнодорожном переезде станции Гонжа Магдагачинского района товарный поезд столкнулся с грузовиком, который выехал на пути. Пострадали два человека, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МВД. На месте ДТП повреждены пути, в РЖД из-за этого ожидают задержки трех пассажирских поездов.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Урал" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и допустил столкновение с локомотивом", - сообщили в МВД.

В пресс-службе "Забайкальской железной дороги" уточнили, что столкновение произошло 19 ноября в 7:37 по московскому времени. Увидев грузовик на путях, машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В компании подчеркнули, что светофор на переезде был исправен.

Пострадал машинист, ему потребовалась медицинская помощь.

В результате аварии были повреждены три опоры контактной сети и нарушен габарит пути.

В "ЗабЖД" ожидают задержки пассажирских поездов №2 сообщением Москва-Владивосток, №325 сообщением Хабаровск-Нерюнгри и пригородного поезда № 6412 сообщением Сковородино-Магдагачи.