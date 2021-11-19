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Косачев счел идею Конгресса США о непризнании Путина президентом вмешательством в дела РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал вмешательством в дела России внесение в Конгресс США проекта резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его участия в выборах 2024 года.

"В конгресс США внесен проект резолюции о непризнании В.В.Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном - ничего нового и ничего неожиданного", - написал Косачев в фейсбуке.

"Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде", - подчеркнул он.

США Владимир Путин Константин Косачев

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