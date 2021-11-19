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В аппарате правительства создан департамент проектной деятельности

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в аппарате правительства департамента проектной деятельности. Его возглавила Юлия Левитская, сообщил телеграм-канал пресс-службы кабинета министров.

Департамент займется расширенным мониторингом исполнения нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития, прогнозированием рисков их отклонения от графика и обеспечением обратной связи от населения.

"Новая структура заменила упраздненный департамент организации проектной деятельности, - объяснили в пресс-службе. - Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства по мониторингу реализации государственных программ, национальных проектов, национальных целей развития, утвержденных президентом, и иных приоритетных проектов, в том числе 42 стратегических инициатив".

В пресс-службе добавили, что Левитская - выпускник Государственного университета управления, действительный государственный советник 3 класса, ранее работала в Федеральной налоговой службе, где прошла путь от специалиста первого разряда до руководителя подразделения по управлению данными Центрального аппарата. Она - специалист по информационной безопасности и администрированию в цифровой экономике.

В аппарате правительства Левитская с февраля 2020 курировала создание и развитие автоматизированной системы мониторинга и анализа (госпрограмм, нацпроектов, национальных целей развития) и иных проектов, обеспечивала общую координацию деятельности ряда проектных групп Координационного центра правительства.

Правительство Юлия Левитская Михаил Мишустин

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