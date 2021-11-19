Житель Екатеринбурга на допросе ударил следователя ножницами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ранее судимый 34-летний житель Екатеринбурге на допросе несколько раз ранил следователя МВД ножницами, которые лежали на столе. Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (статья 295 УК), сообщили в областном управлении СК.

Нападение было совершено 18 ноября в кабинете городского отдела полиции №10. Как уточнил представитель Свердловского областного ГУ МВД Валерий Горелов, напавшего уже судили за кражи, мошенничество и грабежи. Его допрашивали по новому уголовному делу о серии краж из магазинов, по которому он долго был в федеральном розыске.

По версии СК, допрос проходил по делу о грабеже. Следователь был ранен в голову и шею. Пресс-служба СК опубликовала фотографии сломанных ножниц и пятен крови на полу. Горелых уточнил, что пострадавшему оказали помощь в больнице, но госпитализация ему не потребовалась.

Потерпевшего и свидетелей уже опросили следователи. По делу назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы, а также психолого-психиатрическая судебная экспертиза обвиняемого.