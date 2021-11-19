Суд не стал арестовывать фигуранта дела об отравлении студентов метанолом в Казани

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани отказал следствию в аресте местного жителя Ирека Галеева, задержанного по уголовному делу об отравлении студентов метанолом, заявили "Интерфаксу" в суде.

Ранее сообщалось, что 16 ноября в городскую клиническую больницу №7 Казани поступили 13 человек 1999-2003 г.р. с отравлением метанолом. Позже число госпитализированных выросло до 15, так как еще две девушки обратились за медицинской помощью - одна в Башкирии, вторая - в Москве.

19 ноября стало известно, что в больнице в Казани умерла одна из пострадавших.

Следствие установило, что в ночь на 16 ноября 18 студентов отмечали день рождения в коттедже в поселке Салмачи города Казани. Они употребили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали недомогание и обратились за медпомощью.

Следователи также выяснили, что накануне один из молодых людей приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. Позже эту бутыль в багажнике каршерингового автомобиля привезли в коттедж. При этом в том же багажнике лежала того же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и выпили.

Бутыль из-под "незамерзайки" изъята. Исследование показало наличие в ней следов метанола. Кроме того, в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди купили для праздника.

После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого была приобретена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков - четверых казанцев.

Следствием опрошены четверо местных жителей 1990-2000 г.р., которые продали алкоголь. По предварительным данным, метанола в приобретенном студентами спиртном не обнаружено. В рамках уголовного дела назначены генетические и химические экспертизы.