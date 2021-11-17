Четырех человек задержали за сбыт алкоголя, которым отравились студенты в Казани

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские в Татарстане задержали четырех подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя, которым отравились студенты в Казани, сообщает МВД по Татарстану.

"После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого была приобретена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков. Выяснилось, что подобным противоправным деянием занимались четыре казанца, все они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ", - отмечается на сайте республиканской полиции в среду.

С задержанными ведутся "необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности", добавляет МВД.

16 ноября в центр токсикологии больницы №7 Казани были госпитализированы 13 молодых людей 1999-2003 г.р. с признаками отравления метанолом. Позже число госпитализированных увеличилось до 15, из них 13 находятся в клинике Казани, одна девушка - в Башкирии и одна - в Москве.

Следствие установило, что в ночь на 16 ноября 18 студентов отмечали день рождения в коттедже в поселке Салмачи города Казани. Они употребили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали недомогание и обратились за медпомощью.

Следователи также выяснили, что накануне один из молодых людей приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж. При этом в том же багажнике находилась такого же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и выпили.

Бутыль из-под "незамерзайки" изъята. Проведенное исследование показало наличие в ней следов метанола. Кроме того, в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника.

Следствием опрошены четверо местных жителей 1990-2000 г.р., которые продали алкоголь. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено. В рамках уголовного дела назначены генетические и химические экспертизы.