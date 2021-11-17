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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

До 15 выросло число госпитализированных после употребления метанола в Казани

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Число госпитализированных после отравления метанолом в Казани увеличилось до 15, сообщила "Интерфаксу" главный токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина.

"13 человек находятся в больнице в Казани. Одна - в Башкирии, еще одна девушка в Москве. Она в реанимации", - сказала Насибуллина.

Ранее СКР выяснил, что спиртсодержащая жидкость, которой отравилась группа студентов в Казани, оказалась автомобильной "незамерзайкой", которую перепутали с питьевым алкоголем.

На вечеринке в ночь на 16 ноября в казанском коттеджном поселке Салмачи участвовали 18 человек, 14 из них пили эту жидкость. 16 ноября в больницу попали 13 молодых людей 1999-2003 годов рождения.

Было возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК).

Казань

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