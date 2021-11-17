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СК выяснил, что казанские студенты отравились "незамерзайкой"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спиртсодержащая жидкость, которой отравилась группа студентов в Казани, оказалась автомобильной "незамерзайкой", которую перепутали с питьевым алкоголем, сообщили в Следственном комитете России. Ранее сообщалось, что 13 молодых людей попали в больницу с признаками отравления метанолом.

Следствие выяснило, что накануне вечеринки один из студентов купил через знакомого пятилитровую бутыль со спиртным. Он возил ее в багажнике каршеринговой машины, а рядом с ней была того же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Приехав в коттедж, где намечалась вечеринка, молодые люди по ошибке взяли из багажника не ту бутыль, добавили в нее ароматизаторы и выпили. Местные СМИ сообщали, что они пили "зеленую водку со вкусом ириски".

На вечеринке в ночь на 16 ноября в коттеджном поселке Салмачи участвовали 18 человек, 14 из них пили эту жидкость. 16 ноября в больницу попали 13 молодых людей 1999-2003 годов рождения.

По факту расследуется уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК).

Следователи нашли ту самую бутыль с "незамерзайкой", экспертиза нашла в жидкости следы метанола.

Кроме того, в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди купили. Пока экспертиза метанола там не обнаружила. Четырех продавцов этого алкоголя уже допросили.

По делу назначены генетические и химические экспертизы.

Казань СКР Татарстан

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