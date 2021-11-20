СКР обжалует отказ арестовать фигуранта дела об отравлении студентов метанолом в Казани

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил обжаловать решение суда об отказе заключить под стражу подозреваемого по уголовному делу об отравлении студентов метанолом в Казани, сообщается на сайте СКР.

Отмечается, что дальнейшая деятельность фигуранта может привести к повторению трагедии.

Накануне Советский районный суд Казани не стал арестовывать подозреваемого в сбыте спиртосодержащей продукции, о которой ходатайствовало следствие. Прокуратура данное решение не обжаловала.

16 ноября в городскую клиническую больницу N7 Казани поступили 13 молодых людей 1999-2003 г.р. с отравлением метанолом. Позже число госпитализированных выросло до 15. Еще две девушки обратились за медицинской помощью - одна - в Башкирии, вторая - в Москве. 19 ноября одна из пострадавших от отравления скончалась в больнице.

Следствие установило, что в ночь на 16 ноября 18 студентов отмечали день рождения одного из них в коттедже в поселке Салмачи города Казани. Они пили алкоголь, после чего почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

Накануне один из молодых людей приобрел через знакомого 5-литровую бутыль спиртосодержащей жидкости. Ее доставили в коттедж в багажнике автомобиля В том же багажнике находилась такого же объема бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и выпили.

После массового отравления студентов в Казани полицейские установили и задержали не только гражданина, у которого была приобретена спиртосодержащая жидкость, но и всю цепочку сбытчиков. Выяснилось, что подобным противоправным деянием занимались четыре казанца. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.