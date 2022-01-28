Медведев счел, что реакция силовиков на оскорбительные публикации в сети должна быть умной

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что реакция правоохранительных органов на оскорбительные публикации в интернете должна быть умной и соразмерной правонарушению.

В ходе интервью агентству "Интерфакс" и ряду российских СМИ Медведева спросили, не видит ли он "перегибов в работе" силовых ведомств страны на фоне сообщений о возбуждении дел после шуток комиков, стендаперов, "за фотографии на фоне храма".

"Насчет шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела. С другой стороны, вот вы сказали, фото на фоне храмов и так далее - мы должны учитывать всё-таки традиции нашей страны, как и любой другой страны. Ведь страны - они очень разные. Наша страна - многонациональная, очень сложная, и мы с вами прекрасно понимаем, что представления, например, о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве, с одной стороны, и на Кавказе, с другой стороны. Так было и так будет, но мы живём в единой стране, и в этом смысле мы должны всё это совмещать. И если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция. Но так ведь и в мире учитываются всегда традиции", - сказал Медведев.

По его словам, "представления о, так сказать, границах возможного, например, в либеральных Скандинавских странах - одни, а, допустим, в странах арабского мира - принципиально другие".

"И так и будет, и попытки навязать, допустим, те или иные ценности, неважно какие, вот таким образом ведут к очень тяжёлым последствиям и, как правило, сопровождаются различного рода столкновениями, конфликтами и даже просто национальными стычками. Этого ни в коем случае нельзя допустить в нашей стране. Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная, и она должна быть умная. Это очевидно", - сказал Медведев.

Россия, добавил он, страна "разная": "в чём-то консервативная, в чём-то весьма современная". "Ещё раз говорю, мы понимаем, что, допустим, представления о границах возможного в Москве или Петербурге довольно существенно отличаются от представлений о границах возможного на Кавказе. Но мы должны это учитывать, мы не должны ничего навязывать. Мы не должны навязывать представления московские на Кавказе и кавказские представления не должны, допустим, навязываться в Москве", - сказал зампред Совбеза РФ.

Его спросили, должно ли государство регулировать репертуары театральных или телепрограмм, а также кинотеатров в стране.

"Государство вообще это не должно регулировать, вот в полном смысле этого слова. Это в советские времена регулировалось, кому где чего петь. Мы от этого отошли, я хорошо помню, как это выглядело. Это вопрос скорее внутренней культуры и определённых региональных установок. Вот если, например, того или иного исполнителя не воспринимают в регионе, его туда не нужно звать. А этот исполнитель должен иметь мозги и туда не проситься, потому что он там вызовет негативную реакцию. А попытки эпатировать публику, приехать, допустим, что-то делать такое, что противоречит ценностям, представлениям людей, значит, допустим, тем же самым мусульманским ценностям, - это недопустимо", - сказал Медведев.

С другой стороны, если, по его словам, этот исполнитель "с успехом выступает в Москве, или там в Петербурге, или во Владивостоке, пусть себе выступает".

"Так что, мне кажется, это должно быть отдано на откуп самим исполнителям, которые должны включать голову, и региональным властям, которые должны давать внятные сигналы, что вот такой-то концерт мы считаем возможным провести, а такой-то концерт у нас может вызвать непонимание. Вот это должно на государственном уровне таким быть образом устроено, но не через определение репертуарной политики, например, министерств культуры", - сказал Медведев.