Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Задержанный по делу о трупе в багажнике признался еще в одном убийстве в Петербурге

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Один из подозреваемых в убийстве жителя Петербурга, тело которого выпало из машины после ДТП в Ленинградской области, может быть причастен к еще одному убийству, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Дополнительно установлена возможная причастность одного из задержанных к убийству мужчины в лесопарке Сосновка в Выборгском районе Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что тело жертвы с колото-резаными повреждениями было обнаружено 27 сентября 2020 года в дренажной трубе парка. Задержанный сам рассказал о совершенном преступлении.

Подтверждением этой информации из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, накануне были задержаны три человека. По версии полиции, вечером 19 ноября у гаражей на Лабораторной улице в Петербурге двое из них в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с 50-летним мужчиной, которого смертельно ранили ножом. От тела приятели решили избавиться - закопать в лесу. Труп они погрузили в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, а за руль сел их знакомый.

Ранним утром 20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области водитель Mitsubishi из-за скользкой дороги не справился с управлением и влетел в силовое ограждение. В результате труп выбросило из багажника на проезжую часть, а вероятные преступники сбежали, бросив у разбившейся машины лопаты и мешки с биоматериалами. Возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Петербург Ленинградская область

Новости по теме

Новости

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию
Пандемия коронавируса

Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта Казани за утро понедельника

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 ноября

Что произошло за день: воскресенье, 21 ноября

Пандемия коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса

В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса
Пандемия коронавируса

Президент РФ предложил свою кандидатуру для испытаний назальной формы "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });