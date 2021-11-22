Задержанный по делу о трупе в багажнике признался еще в одном убийстве в Петербурге

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Один из подозреваемых в убийстве жителя Петербурга, тело которого выпало из машины после ДТП в Ленинградской области, может быть причастен к еще одному убийству, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Дополнительно установлена возможная причастность одного из задержанных к убийству мужчины в лесопарке Сосновка в Выборгском районе Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что тело жертвы с колото-резаными повреждениями было обнаружено 27 сентября 2020 года в дренажной трубе парка. Задержанный сам рассказал о совершенном преступлении.

Подтверждением этой информации из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, накануне были задержаны три человека. По версии полиции, вечером 19 ноября у гаражей на Лабораторной улице в Петербурге двое из них в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с 50-летним мужчиной, которого смертельно ранили ножом. От тела приятели решили избавиться - закопать в лесу. Труп они погрузили в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, а за руль сел их знакомый.

Ранним утром 20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области водитель Mitsubishi из-за скользкой дороги не справился с управлением и влетел в силовое ограждение. В результате труп выбросило из багажника на проезжую часть, а вероятные преступники сбежали, бросив у разбившейся машины лопаты и мешки с биоматериалами. Возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).