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Глава Приморья порекомендовал отпустить сотрудников по домам из-за непогоды

В школах Владивостока отменили занятия во вторую смену

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с обращением к главам предприятий и муниципалитетов региона с рекомендацией отпустить сотрудников домой из-за непогоды.

"Обращаюсь к главам муниципалитетов и руководителям предприятий края. Если ваши сотрудники сегодня не задействованы на круглосуточных работах или в процессах жизнеобеспечения края, рекомендую отпустить людей домой", - написал Кожемяко в своем инстаграме.

Глава региона отметил, что погода на юге Приморского края неблагоприятная, ожидается похолодание и гололед. Все службы Приморья приведены в режим повышенной готовности. Жителям края губернатор порекомендовал воздержаться от поездок на машине.

Из-за непогоды во Владивостоке ранее отменили занятия в школах.

"Занятия во всех 78 муниципальных школах Владивостока 22 ноября во второй смене отменены. Отмена вызвана неблагоприятными погодными условиями", - сообщает пресс-служба мэрии.

При этом все школы будут открыты, если ребенок придет на занятия, он сможет согреться и подождать родителей. В учреждениях будут работать дежурные учителя.

Решение о занятиях в частных школах руководители принимают самостоятельно.

Жителей Владивостока просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а также по возможности оставаться дома.

По данным УГИБДД Приморья, ограничен въезд грузовиков во Владивосток и их проезд по участку дороги "Де-фриз-Седанка-Патрокл". Также ограничено движение автотранспорта в районе спуска на улице Капитана Шефнера.

По данным Примгидромета, продолжает действовать штормовое предупреждение. Отмечается, что дороги, деревья и машины сковала ледяная корка. В понедельник в первой половине дня сохранится дождь со снегом.

Приморский край Владивосток

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