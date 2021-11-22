Главврача сахалинской больницы заподозрили в подделке сертификатов о прививке от COVID-19

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Главный врач Синегорской участковой больницы, расположенной в пригороде Южно-Сахалинска, отстранен от работы на время проведения следственных мероприятий, его подозревают в возможной фальсификации сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

"На период проведения следственных действий главный врач отстранен от руководства медицинским учреждением. В отношении него проводятся следственные действия по факту проверки данных о возможной фальсификации сертификатов вакцинации", - говорится в сообщении.

В настоящее время медучреждение работает в штатном режиме, отмечает пресс-служба.