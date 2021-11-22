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Землетрясение магнитудой 3,3 произошло возле тоннеля БАМ в Бурятии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение энергетическим классом 10 и магнитудой 3,3 произошло в понедельник в Муйском районе республики Бурятия, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок был зафиксирован в 11:51 по местному времени (6:51 мск). Эпицентр находился в 22 км северо-западнее поселка Северомуйск, в 8 км от самого протяженного в России Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит БАМ. Усиление активности наблюдается с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.

Бурятия БАМ

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