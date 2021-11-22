Уроженца Ярославля будут судить за покушение на мэра Иваново

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Ивановской области завершено расследование уголовного дела о покушении на главу областного центра, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

33-летний ранее судимый уроженец Ярославля обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство по найму).

По версии следствия, мужчине предложили за деньги убить главу Иваново, с которым у заказчика преступления сложились неприязненные отношения.

Киллер выяснил домашний адрес мэра, способы его передвижения по городу, время приезда к дому, а также приобрел орудие преступления.

Кроме того, обвиняемый подыскал пособников для совершения заказного убийства.

14 февраля 2019 года киллер подъехал на автомобиле к дому мэра. Он взял с собой бейсбольную биту и проник на придомовую территорию.

Когда глава города приехал к себе домой, мужчина подбежал к нему и нанес не менее четырех ударов по голове. Мэр оказал активное сопротивление, что и спасло ему жизнь. В результате чиновник получил только закрытую черепно-мозговую травму и различные кровоподтеки.

Киллер с места преступления скрылся, но вскоре был задержан. В ходе допросов он не признал свою вину.

В отношении заказчика и других соучастников преступления уголовные дела выделены в отдельное производство, в настоящий момент расследование по ним продолжается.

По данным СУ СКР, в июне обвиняемый в покушении на главу Иваново был приговорен судом в Белгородской области к 11 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества.