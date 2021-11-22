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Житель Пензы заплатит 15 тыс. рублей за отказ лечиться от COVID-19

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Пензы признал виновным местного жителя, покинувшего больницу после госпитализации с COVID-19, не дождавшись повторного ПЦР-теста, мужчине назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте суда, мужчина с подтвержденным диагноpом COVID-19 "уклонился от лечения опасного инфекционного заболевания в отделении ГБУЗ "Клиническая больница №4", самовольно покинув медицинское учреждение".

Сообщается, что мужчина свою вину не признал.

По его словам, когда он покидал больницу, чувствовал себя здоровым, его анализы были хорошие. Результата повторного ПЦР-теста он не стал дожидаться.

"14 сентября он самостоятельно сдал тест на наличие новой короновирусной инфекции, результат был отрицательный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повторный тест в госпитале, которого не дождался мужчина, показал наличие COVID-19.

Суд приговорил жителя Пензы к штрафу в размере 15 тыс. рублей по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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