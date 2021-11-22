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Посол Палестины в РФ заявил о необходимости нового механизма в палестино-израильском урегулировании

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Палестина против единоличного посредничества США, выступает за новый международный механизм в палестино-израильском урегулировании, заявил "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Махмуд Аббас проинформирует Владимира Путина о том, что мы отказываемся возвращаться к этим переговорам при единоличном посредничестве американцев. Нам нужен новый международный механизм через "квартет", чтобы вести переговоры между нами и израильтянами, нам нужен международный механизм", - сказал посол в преддверии запланированного на 23 ноября визита Аббаса в Сочи.

"Мы выступаем за созыв международной конференции", - подчеркнул Нофаль.

Он сказал, что проведение международной конференции планировалось в Москве в 2007 году, однако тогда США не поддержали эту идею.

"Сейчас израильтяне отказываются от двугосударственного решения конфликта. Поэтому мы верим в роль России, мы считаем, что это отвечает национальным интересам России, и высоко оценим любую российскую инициативу в этом вопросе", - заявил палестинский посол.

Нофаль также отметил, что палестинская сторона выступает за проведение министерской встречи "ближневосточного квартета", не исключает ее проведения в Москве или где-то еще: "Мы готовы поддержать любую российскую инициативу, которая будет способствовать переговорам между нами и израильтянами, но в то же время эти переговоры должны базироваться на принципе двугосударственного решения".

Говоря о том, планируется ли по итогам переговоров Путина и Аббаса подписание каких-либо документов, Нофаль сказал: "Я сомневаюсь. Завтра будут обсуждаться политические вопросы".

Он напомнил, что в декабре-январе планируется проведение российско-палестинской межправкомиссии.

Израиль Палестина Абдель Хафиз Нофаль

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