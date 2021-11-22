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Тариф на платную парковку в центре Петербурга вырастет до 100 рублей в час

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Петербурга с 1 декабря на 66,6% поднимает тариф в зоне платной парковки для легковых машин, сообщает пресс-служба комитета.

"С 1 декабря изменятся тарифы на размещение транспортных средств в зоне платной парковки. Теперь единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей", - говорится в сообщении.

Для жителей платной зоны тариф на годовое парковочное разрешение останется неизменным – 1800 рублей.

Бесплатно парковаться в зоне платной парковки при условии оформления парковочного разрешения смогут: проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период ВОВ, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", зарегистрированные в Санкт-Петербурге многодетные семьи, владельцы электрокаров.

"Уже сейчас очевиден дефицит парковочных мест в центре города при наличии плотного транспортного потока. Водители не могут найти место для автомобиля и вынуждены проезжать лишние километры в его поисках. При этом цель создания платной парковки – снизить трафик в центре города и обеспечить свободные места для размещения транспортных средств. И в данном случае цена за парковку выступает в роли регулятора наличия свободных мест", - цитирует пресс-служба главу комитета Кирилла Полякова.

Он отметил, что регулирование размера платы за пользование платными парковочными местами позволит повысить оборачиваемость парковочных мест и предоставить автомобилистам гарантированную возможность разместить свой автомобиль в месте назначения в платной зоне. А это, в свою очередь, позволит сократить "блуждающий трафик", который создает дополнительные пробки.

"Изменение почасового тарифа и тарифа на абонементы в платной зоне позволяет регулировать наличие парковочных мест в интересах жителей центра. Для них предусмотрено льготное парковочное разрешение, то есть возможность парковаться без временных ограничений и по максимально сниженной стоимости", - добавил Поляков.

Денежные средства от эксплуатации платных парковок поступают в городской бюджет.

Пресс-служба отмечает, что по статистике всего лишь 15% оплат – оплачиваемые парковочные сессии, 85% составляет парковка льготных категорий граждан или парковка до 15 мин (бесплатное время - ИФ).

С 1 декабря 2021 года зона платной парковки начнет функционировать еще на 71 улице Центрального района – в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

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