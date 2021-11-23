В Екатеринбурге экс-чиновника обязали вернуть государству более 7,4 млн руб.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга с супругой по решению суда должны вернуть в доход государства 7,4 млн рублей, эквивалентные стоимости приобретенного на неподтвержденные доходы жилья, сообщает пресс-служба облпрокуратуры во вторник.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что чиновник и его супруга в 2015 году приобрели в собственность недвижимое имущество общей стоимостью более 15,2 млн рублей. При этом эта сумма "существенно превысила совокупный доход" бывшего чиновника и его супруги за три года перед сделкой.

"В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не подтверждена", - подчеркивается в сообщении.

Прокуратура после проверки внесла представление главе Екатеринбурга, после чего трудовой договор с главой района был прекращен по соглашению сторон. Также ведомство направило иск в суд о взыскании в доход государства суммы, эквивалентной стоимости приобретенного на неподтвержденные доходы жилья.

"Суд по иску прокурора взыскал с бывшего чиновника и его супруги свыше 7,4 млн рублей в доход государства", - уточняет пресс-служба.