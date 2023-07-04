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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Свыше 250 млрд руб. неподтвержденных доходов взыскано в РФ в 2022 г. с чиновников

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Почти 8 тыс. объектов имущества обратили в пользу государства в России по результатам антикоррупционных проверок в 2022 году, с чиновников взыскано более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции во вторник в Екатеринбурге.

"Если говорить в целом, только в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов. В пользу государства обращено свыше 8 тыс. объектов имущества", - сказал генеральный прокурор.

Он отметил, что планомерная работа ведется и в отношении коррупционеров, активы которых находятся за рубежом.

"Например, в мае текущего года вступило в законную силу решение суда об изъятии у бывшего сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи 23 объектов недвижимости", - подчеркнул генеральный прокурор.

По его словам, семь из этих объектов были зарегистрированы за рубежом, а общая стоимость активов, на которые обращено взыскание, превысила 180 млн рублей.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
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