Минздрав предложил блокировать без суда сайты по продаже поддельных медицинских документов

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разработал законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложениями о продаже медицинских документов лицами, не имеющими права на их предоставление, документ опубликован во вторник на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документом предлагается вносить в реестр сайтов с запрещенной к распространению в РФ информацией ресурсы с предложениями о предоставлении медицинских документов без проведения медицинских исследований и предоставлении их лицами, которые не имеют на это права.

К ним относятся лица, не имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности или проведение необходимых исследований, не заключившие трудовые договора с соответствующими специалистами, не имеющие в лицензии адресов, по которым предлагается получать медицинские документы.

Блокировке также подлежат сайты, предлагающие доставку медицинских документов.

Включать такие ресурсы в реестр сайтов с запрещенной к распространению в РФ информацией предлагается по запросу Росздравнадзора - законопроект содержит норму о наделении ведомства такими полномочиями.

При этом владельцам соцсетей вменяется в обязанность мониторить собственные ресурсы на предмет распространения такой информации.

Предлагаемые изменения вносятся в п. 1 ч. 5 ст. 151 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в котором содержатся основания для внесения сайтов в реестр ресурсов с запрещенной информацией, а также в 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Вступление документа в силу запланировано с 1 марта 2022 года.

Сейчас решение о внесении ресурсов в реестр запрещенных в РФ сайтов могут принимать Роскомнадзор (противодействие распространению детской порнографии), МВД (борьба с оборотом наркотиков), Роспотребнадзор (пропаганда суицида), Росалкогольрегулирование (незаконная продажа алкоголя), ФНС (нелегальные казино), Росмолодежь (в отношении информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в свершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц). Ведение реестра ресурсов с запрещенной информацией осуществляет Роскомнадзор. Право внесудебной блокировки есть и у Генпрокуратуры, которая направляет в реестр ссылки на ресурсы с призывами к массовым беспорядкам, пропагандой терроризма и экстремистскими материалами. С 1 декабря такие полномочия в отношении мошеннических сайтов в финансовой сфере появятся у Банка России.

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