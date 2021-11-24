Минцифры предложило обязать иностранные видеосервисы платить за онлайн-трафик

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные ОТТ-сервисы (over-the-top, технология передачи видео через интернет) могут обязать платить за трафик, который они направляют на абонентов российских операторов. Такая мера содержится в финальной версии "дорожной карты" поддержки телеком-отрасли, которую готовит Минцифры, пишет газета "Коммерсантъ".

Глава Минцифры Максут Шадаев 22 ноября сообщил, что Минцифры подготовило пакет из 10 мер поддержки телеком-отрасли, включая оптимизацию применения требований "пакета Яровой", обсудит их через неделю с участниками рынка. Министр говорил, что среди этих мер – оптимизация применения требований "пакета Яровой".

Среди других мер поддержки - снижение платы за спектр при построении инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс, инвестиционный налоговый вычет, разработка методологии оценки потерь при реализации проекта "Доступный интернет", снижение порога для телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд рублей до 500 млн рублей. Также в число предложений вошли льготные кредиты и лизинг на приобретение радиоэлектронной продукции операторами, доработка частотного регулирования и ряд других, пишет "Коммерсант".

Операторы несколько лет вынашивают идею компенсации загрузки своих сетей со стороны стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров. Операторы поясняли ранее, что плата со стороны ОТТ необходима им, чтобы компенсировать часть затрат на развитие инфраструктуры, существенная часть нагрузки на которую создается, в том числе, ОТТ-игроками.