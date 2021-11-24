Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Водитель водовоза сбил насмерть 7-летнего школьника в Казани

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб школьник.

В Казани на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе водитель водовоза "КАМАЗ" наехал на 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в среду.

По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу.

Мальчик проживал неподалеку от места ЧП. Это учащийся 2-го класса, он направлялся в школу на учебу.

Водитель рассказал, что не заметил ребенка.

Татарстан Казань

Новости

Навальный подал новый иск к администрации колонии

Пандемия коронавируса

Российские медики пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны"

Российские медики пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны"

Что случилось этой ночью: среда, 24 ноября

Готовивший нападение на школу в Казани подросток отправлен на психиатрическую экспертизу

Google, YouTube, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в РФ

Google, YouTube, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в РФ

Задержан гендиректор компании "Газпром газораспределение Краснодар"

Что произошло за день: вторник, 23 ноября

СКР возбудил дело по сообщениям о блокаднице, сделавшей себе операцию

Число случаев коронавируса в РФ снизилось на 14% за неделю

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });