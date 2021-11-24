Водитель водовоза сбил насмерть 7-летнего школьника в Казани

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб школьник.

В Казани на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе водитель водовоза "КАМАЗ" наехал на 7-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в среду.

По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу.

Мальчик проживал неподалеку от места ЧП. Это учащийся 2-го класса, он направлялся в школу на учебу.

Водитель рассказал, что не заметил ребенка.