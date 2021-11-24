Жительница Уфы отдала мошенникам 6,5 млн рублей, продав квартиру и набрав кредитов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мошенники похитили у жительницы Уфы 6,5 млн рублей, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

42-летняя женщина ответила на несколько звонков с неизвестного номера. Собеседники представлялись сотрудником правоохранительных органов и работником службы безопасности банка. Они сообщили, что с ее счета пытаются украсть деньги. Для защиты сбережений звонившие попросили выполнить их указания.

Потерпевшая испугалась и не стала уточнять информацию в самом банке, она взяла три кредита в трех банках, а также продала свою квартиру. Вырученные средства - почти 6,5 млн рублей - она перевела на счета, указанные мошенниками.

Всего, по данным регионального МВД, за прошедшие сутки псевдо-сотрудники банковских учреждений похитили у жителей республики более 8 млн рублей.