Пять рабочих получили ожоги при взрыве на комбинате в Иркутской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв раздался во время проведения плановой диагностики кислородной магистрали. Пострадали пятеро рабочих", - сказал источник.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона агентству сообщили, что пятеро пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.

В Усть-Илимске расположен ЦБК группы "Илим" - одной из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ. В группе подтвердили "Интерфаксу, что произошел взрыв, но отметили, что ЧП никак не сказалось на производстве.