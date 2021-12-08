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Умерли еще двое пострадавших на промплощадке в иркутском Усть-Илимске

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Скончались еще двое пострадавших в результате инцидента на промплощадке филиала группы "Илим" в Усть-Илимске (Иркутская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона в среду.

"Еще двое умерли и одного выписали", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о гибели двух из пяти пострадавших.

24 ноября в одном из цехов предприятия во время ремонта произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината, они получили ожоги тела разной степени тяжести. Позже двое из них скончались.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). После инцидента предприятие работало в штатном режиме, угрозы окружающей среде не было.

"Илим" является одной из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ.

Иркутская область Усть-Илимск

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