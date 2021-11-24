Пресс-конференция Путина состоится до нового года

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет до нового года, рассматриваются различные даты, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли в качестве возможной для проведения мероприятия даты 23 декабря, представитель Кремля сказал: "Как эта, так и в другие тоже рассматриваются".

В 2020 году пресс-конференция Путина прошла 17 декабря.