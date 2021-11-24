Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что идеи главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания со стороны министерств просвещения и образования, которые сами должны решать дальнейшую судьбу подобных предложений.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Бастрыкина о необходимости отменить ЕГЭ и реформировать систему высшего образования пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Глава Следственного комитета обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Мы все, конечно, всей душой болеем за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы СКР. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наши министерство просвещения и Минобр внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования".