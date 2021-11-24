Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что идеи главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания со стороны министерств просвещения и образования, которые сами должны решать дальнейшую судьбу подобных предложений.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Бастрыкина о необходимости отменить ЕГЭ и реформировать систему высшего образования пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Глава Следственного комитета обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Мы все, конечно, всей душой болеем за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы СКР. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наши министерство просвещения и Минобр внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования".

Дмитрий Песков Александр Бастрыкин ЕГЭ

Новости

Миронов счел себя не антипрививочником, а противником принудительной вакцинации

В Кремле положительно оценили призыв к антипрививочникам посетить больницы

Росздравнадзор будет сообщать в СК о противниках вакцинации

Росздравнадзор будет сообщать в СК о противниках вакцинации

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты
Пандемия коронавируса

За сутки в РФ зафиксировали 33,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

За сутки в РФ зафиксировали 33,5 тыс. новых заболевших коронавирусом

Зюганов ответил медикам, что не против вакцинации, но не согласен с принуждением

Зюганов ответил медикам, что не против вакцинации, но не согласен с принуждением

Sukhoi Superjet-100 при посадке в Норильске выкатился за пределы полосы

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат заявил о фальсификации

Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат заявил о фальсификации

Источник сообщил, что дорожных рабочих в Тюмени сбил сотрудник СКР

Навальный подал новый иск к администрации колонии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });