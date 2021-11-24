Москалькова предложила повысить возраст в рамках программы "Молодая семья"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает сохранять для семей, стоящих в очереди на жилищную субсидию по программе "Молодая семья", право на ее получение после достижения одним из супругов возраста 35 лет.

"Мы предлагаем повысить возраст для сохранения молодой семьи в очереди", - сказала Москалькова журналистам в среду.

"Программа "Молодая семья" - очень хорошая, но она не достигает той цели, которая была задумана авторами для многих молодых семей, которые стоят на очереди. А достигнув предельного возраста по программе, их снимают с очереди. Разочарование и репутационные издержки и для государства очень велики от этого", - отметила она.

В программе на получение жилищной субсидии "Молодая семья" могут участвовать семьи, в которой оба супруга находятся в возрасте до 35 лет (включительно) и состоят в зарегистрированном браке.