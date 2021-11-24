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Дума разрешила бортпроводникам применять к авиадебоширам средства сдерживания

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Государственная дума в среду приняла в третьем чтении закон, по которому стюарды на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам.

Перечень таких средств и правила их применения предстоит утвердить правительству России.

По новому закону, если пассажир своими действиями создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц, командир воздушного судна может отдать распоряжение членам экипажа или сотрудникам службы авиабезопасности применить такие сдерживающие средства. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров фиксируются "регулярно", потому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты.

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