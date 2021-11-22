ВС Чувашии рассмотрит коллективный иск об оспаривании введения в регионе QR-кодов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Административное исковое заявление к главе Чувашии Олегу Николаеву, в котором оспаривается его указ о режиме QR-кодов, принял к производству Верховный суд республики.

Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель ВС Чувашии в понедельник.

Как следует из карточки дела на сайте суда, в числе истцов указаны 12 человек.

В качестве ответчика указан глава Чувашии, в качестве заинтересованных лиц - Конституционный суд РФ, правительство РФ, прокурор Чувашии и республиканское управление Роспотребнадзора.

Заявление поступило в суд на прошлой неделе, судебное заседание назначено на 25 ноября.

Ранее сообщалось, что с 11 октября в Чувашии были введены дополнительные ограничения посещения гражданами объектов социально-культурной сферы и общественного питания. Посетители должны предъявить QR-код, распечатанный сертификат о вакцинации либо справку о том, что человек перенес заболевание в течение последних шести месяцев и имеет высокий уровень антител.

К числу организаций, которые будут проверять граждан на наличие иммунитета от COVID-19, относятся учреждения культуры, спорта, общепита, а также бани и сауны.

Учреждениям, принимающим посетителей по новым правилам, нужно скачать специализированное приложение, позволяющее считывать код.

При этом для крупных мероприятий также потребуются результаты ПЦР-тестирования.

Вместе с тем QR-коды смогут получить жители Чувашии с высоким уровнем антител к коронавирусу. При этом на федеральном портале Госуслуг куар-код, имеющий силу действия только на территории Чувашской республики, отображаться не будет.