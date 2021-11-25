На жителя Курганской области заведено уголовное дело за жестокое убийство алабая

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Курганской области по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело в отношении жителя Катайска за жестокое убийство собаки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, в октябре этого года мужчина проник на чужой земельный участок, где до смерти забил алабая.

Так, по записям с камера видеонаблюдения, установленным на участке, видно, что на протяжении получаса он избивал животное булыжником, доской и металлической лестницей. Несмотря на это, участковый принял решение не возбуждать уголовного дела.

Прокуратура, проведя проверку, отменила это постановление; дело было возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)

Начальнику ОМВД по Катайскому району внесено представление с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.