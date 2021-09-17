Осужден житель Удмуртии, убивавший кошек на глазах у своих дочерей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии признал 39-летнего жителя Игринского района виновным в жестоком обращении с животными, сообщает в пятницу пресс-служба судейского сообщества республики.

Установлено, что отец пяти маленьких детей дважды убивал кошек - одного котенка задушил, а второго три раза ударил ножом в шею. Убийства он совершал на глазах у своих дочерей.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по п." б" ч .2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель и совершенное в присутствии малолетнего). Свою вину он признал полностью.

Мужчину приговорили к году исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства и полуторагодичным испытательным сроком.

При вынесении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе удовлетворительную характеристику подсудимого с места работы.