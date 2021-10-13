Апелляция оставила в силе прекращение дела об убийстве собаки священником

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мурманский областной суд подтвердил решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего настоятеля прихода Успенского храма в Апатитах Константина Кузнецова, обвиняемого в убийстве собаки на глазах детей на горнолыжном склоне.

"Решение Кировского городского суда оставлено без изменений", - сообщили в среду "Интерфаксу" в областном суде.

Апелляционное представление на постановление суда первой инстанции подала прокуратура. Надзорное ведомство считало необходимым вернуть дело в суд и рассмотреть по существу.

В июле Кировский горсуд прекратил уголовное дело по пункту б части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении Кузнецова и назначил ему судебный штраф в размере 15 тыс. рублей.

По данным местных СМИ, Кузнецов также выплатил 45 тыс. рублей компенсации хозяину убитой собаки.

8 апреля на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр в Кировске (Апатиты и Кировск расположены по соседству, образуют одну агломерацию) во время тренировки детей была застрелена собака по кличке Фрося, которая много времени проводила на склоне. Она была местной любимицей и даже научилась кататься на бугеле. Свидетели ее убийства указали на настоятеля прихода Успенского храма Кузнецова, который, по их словам, невзлюбил собаку. Данные с камер видеонаблюдения подтвердили эту версию.

В апреле митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан по итогам служебного расследования об убийстве собаки освободил Кузнецова от должности настоятеля прихода Успенского храма в Апатитах.

Как пояснил ранее "Интерфаксу" пресс-секретарь епархии Павел Кондратьев, настоятель лишен своей должности и выведен за штат "в связи с совершением общественно опасного деяния не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви".

Кузнецов также запрещен в священнослужении, добавил собеседник агентства.