Расследовать гибель людей на шахте в Кузбассе будет центральный аппарат СКР

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Решением главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовные дела о гибели десятков горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области будет расследовать центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Председатель СК России поручил передать в главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По ее словам, сейчас продолжаются следственные действия с участием фигурантов дел, допросы свидетелей, в том числе инженерно-технических работников. Назначены необходимые экспертизы, анализируется изъятая документация, данные на электронных носителях.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибли 52 человека (в том числе шесть горноспасателей). В пятницу там был найден один выживший.

За медицинской помощью по данным на утро 26 ноября обратилось 63 человека, из которых 13 лечатся амбулаторно. Всего госпитализировано в четыре медучреждения Кузбасса 60 человек, в том 11 горноспасателей. Большая часть госпитализированных - в состоянии легкой и средней тяжести.

Возбуждены два уголовных дела: по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), а также о халатности двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.