Полицейского заподозрили в пытках задержанного электрошокером под Красноярском

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции по факту причинения телесных повреждений 42-летнему жителю Лесосибирска, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

"В рамках расследования уголовного дела установлена причастность к совершенному преступлению оперуполномоченного межмуниципального отдела МВД России "Канский". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 октября оперуполномоченный и участковый из Канска приехали на служебном автомобиле в Лесосибирск в поисках местного жителя, подозреваемого в краже.

При доставке подозреваемого в отдел полиции оперуполномоченный несколько раз ударил мужчину кулаком по голове и телу и нанес не менее 40 ударов электрошокером.

Полицейский задержан. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте сотрудника МВД.