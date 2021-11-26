На Сахалине ищут уносимых в море рыбаков на лодке со сломанным мотором

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели ищут резиновую лодку с двумя рыбаками-любителями, которую уносит в море у восточного побережья Сахалина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области в пятницу.

"В пятницу во второй половине дня на номер 112 поступила информация о том, что днем двое мужчин на моторной резиновой лодке в Поронайском районе вышли в акваторию залива Терпения и у них сломался мотор", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лодку уносит в южном направлении, сейчас она находится в районе села Новое Макаровского района. Поиски лодки ведет рыболовецкое судно "Санкити мару-5".