Депутат пожаловалась Бастрыкину на концерт Инстасамки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по просвещению (фракция "Справедливая Россия – За правду") Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на концерт Дарьи Зотеевой (сценический псевдоним - Instasamka).

"На концертах исполнителей присутствовало большое количество несовершеннолетних граждан, однако информация, содержащаяся в текстах песен исполнителя "INSTASAMKA", запрещена к распространению среди детей или запрещена к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в обращении депутата к Бастрыкину, поступившем в распоряжение "Интерфакса" в пятницу.

Также, по ее данным, организаторами концерта в Волгограде и Екатеринбурге в сентябре были установлены возрастные ограничения 16+. В концерте, помимо Зотеевой, принимал участие Олег Еропкин (сценический псевдоним Moneyken).

Письмо в СК было составлено на основании обращения к Лантратовой родительского сообщества, которые считают поведение Зотеевой и Еропкина на концертах развратным.

"В связи с большим общественным резонансом, прошу вас взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в обращении заявителя, в случае необходимости принять все необходимые меры реагирования", - пишет Лантратова в обращении.

Она отмечает, что нарушение возрастных ограничений карается штрафом, а вот развратные действия в отношении детей (в том числе без физического контакта и с использованием интернета) уже подразумевают уголовную ответственность.