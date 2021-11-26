Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Депутат пожаловалась Бастрыкину на концерт Инстасамки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по просвещению (фракция "Справедливая Россия – За правду") Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на концерт Дарьи Зотеевой (сценический псевдоним - Instasamka).

"На концертах исполнителей присутствовало большое количество несовершеннолетних граждан, однако информация, содержащаяся в текстах песен исполнителя "INSTASAMKA", запрещена к распространению среди детей или запрещена к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в обращении депутата к Бастрыкину, поступившем в распоряжение "Интерфакса" в пятницу.

Также, по ее данным, организаторами концерта в Волгограде и Екатеринбурге в сентябре были установлены возрастные ограничения 16+. В концерте, помимо Зотеевой, принимал участие Олег Еропкин (сценический псевдоним Moneyken).

Письмо в СК было составлено на основании обращения к Лантратовой родительского сообщества, которые считают поведение Зотеевой и Еропкина на концертах развратным.

"В связи с большим общественным резонансом, прошу вас взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в обращении заявителя, в случае необходимости принять все необходимые меры реагирования", - пишет Лантратова в обращении.

Она отмечает, что нарушение возрастных ограничений карается штрафом, а вот развратные действия в отношении детей (в том числе без физического контакта и с использованием интернета) уже подразумевают уголовную ответственность.

СКР

Новости

Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт

Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт

Американец Уилан пожаловался на коррупцию в мордовской колонии

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

Самолет с главой МИД Швейцарии незапланированно сел в Новосибирске

Выпуск "Спутника М" для подростков в оборот запланирован через три недели

Выпуск "Спутника М" для подростков в оборот запланирован через три недели

Песков опроверг слова Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте на Украине

Сертификаты переболевших COVID продлят до года с момента выздоровления

Сертификаты переболевших COVID продлят до года с момента выздоровления

Владимир Путин 6 декабря посетит Индию

Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 51,8%

Мишустин назначил Новака главой правкомиссии по расследованию ЧП в Кузбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });