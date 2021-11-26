Конференция ВОЗ пройдет в Петербурге в 2022 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодную конференцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Здоровые города" планируется провести в Петербурге в октябре 2022 года, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации губернатора.

"Будем рады принять европейских коллег. Петербург готов организовать насыщенную деловую, научную и культурную программы", - цитирует главу города Александра Беглова его пресс-служба.

Губернатор Петербурга в пятницу в Смольном встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Беглов отметил, что Петербург активно участвует в программах ВОЗ, в том числе в проекте "Здоровые города", который объединяет около 1,8 тыс. городов в 55 странах мира.

"Этот проект направлен на повышение качества жизни людей, улучшение их здоровья и социального благополучия. Он предусматривает сотрудничество не только в сфере здравоохранения, но в экологии, в развитии физической культуры и спорта, реализации социальной и молодежной политики. Эти задачи полностью отвечают долгосрочным планам развития Санкт-Петербурга", - сказал губернатор Петербурга.

Клюге отметил, что на конференции медики и социальные работники Петербурга смогут представить успешные практики, которые реализуются в городе.

В 2012 году в Петербурге уже проходила международная конференция "Здоровые города". В ней приняли участие около ста губернаторов, мэров и ведущих политиков европейских городов.

В пресс-службе губернатора отметили, что ВОЗ также рассматривает Петербург как возможный координационный центр по сотрудничеству со странами Центральной Азии.

Проект ВОЗ "Здоровые города" существует более 30 лет. Сеть объединила свыше ста флагманских городов и около 30 национальных сетей, сообщается на сайте ВОЗ.