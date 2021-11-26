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Минсельхоз определил предельные цены на зерно и сахар для интервенций в 2022-2023 гг.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ определился с предельными ценами на зерно и сахар, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022-2023 годах.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте проектов нормативных актов.

Приказ рассчитан на период с 15 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

Согласно документу, закупочные интервенции (закупки в государственный интервенционный фонд) на зерновом рынке будут проводиться при достижении цен на мягкую пшеницу 3 класса в 13 860 рублей за тонну с учетом НДС, 12 600 рублей за тонну - без учета НДС, на мягкую пшеницу 4 класса – соответственно 13 090 и 11 900 рублей за тонну, на рожь не ниже 3 класса – 9 790 рублей и 8 900 рублей за тонну, на ячмень – 10 780 рублей и 9 800 рублей за тонну.

Для проведения товарных интервенций (продажа из государственного интервенционного фонда) предельные цены на мягкую пшеницу 3 класса установлены на уровне 15 290 рублей за тонну с учетом НДС, 13 900 рублей за тонну - без учета НДС, на мягкую пшеницу 4 класса - соответственно 14 410 рублей и 13 100 рублей за тонну, на рожь не ниже 3 класса - 11 220 рублей и 10 200 рублей за тонну, на ячмень - 11 880 рублей и 10 800 рублей за тонну.

Все цены выше тех, что были установлены на 2021 год. Но закупочные интервенции на рынке зерна в этом году не проводились.

Уровень цен на сахар определен впервые. Интервенции на этом рынке пока не проводились. Ранее Минсельхоз заявлял о том, что закупки начнутся в 2022 году.

Цены на свекловичный сахар в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, при которых могут начаться закупочные интервенции, определены на уровне 36 080 рублей за тонну с учетом НДС, 32 800 рублей за тонну - без учета НДС, для проведения товарных интервенций - 39 710 рублей и 36 100 рублей за тонну соответственно.

Все цены относятся ко всем субъектам РФ.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Минимальные и максимальные цены для их проведения в соответствии с законом "О развитии сельского хозяйства" утверждаются ежегодно до 31 марта.

Минсельхоз РФ

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