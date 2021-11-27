Полицейский из Ингушетии стал фигурантом дела о незаконном обороте оружия

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего офицера республиканского МВД по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает СУ СКР по региону в субботу.

"По данным следствия, не позднее 24 ноября 2021 года подозреваемый приобрел у неустановленного лица самодельное огнестрельное оружие, изготовленное на базе пистолета конструкции Макарова, которое, согласно заключению специалиста, является пригодным для производства выстрелов и пять патронов калибра 9 мм, являющиеся боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию, после чего хранил указанный пистолет и боеприпасы по месту своего жительства до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ РФ по Ингушетии", - сказано в пресс-релизе.

Подозреваемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ему вменяют совершение преступления по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что замначальника РОВД по Назрановскому району Ибрагим Алиханов задержан в пятницу в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержание, по предварительным данным, связано с незаконным освобождением подозреваемых от уголовной ответственности. Как сообщила пресс-служба регионального МВД, по поручению главы ведомства Михаила Коробкина проводится служебная проверка в отношении одного из офицеров ОМВД РФ по Назрановскому району, подозреваемого в совершении должностных преступлений. Министр потребовал в провести проверку и дать принципиальную оценку действиям правоохранителя. В случае подтверждения вины, полицейский будет уволен по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности согласно законодательству.