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В Красноярске два человека погибли в ДТП с автобусом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в субботу.

Авария произошла накануне вечером на улице Киренского.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Toyota Funcargo двигался по ул. Киренского в сторону ул. Академгородок и при попытке повернуть налево во двор допустил столкновение с автобусом "НЕФАЗ", двигавшимся во встречном направлении.

"После этого водитель иномарки врезался в дорожный знак и электроопору. В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что в салоне автобуса в момент аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали.

Красноярск

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